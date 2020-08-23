Кличко пригрозил усилением карантина в Киеве из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко 23 августа срочно устроил брифинг из-за резкого увеличения случаев коронавируса в столице и пригрозил усилением ограничений.

Трансляцию вела пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он призвал граждан понять степень угрозы и "прекратить вести себя так, будто вируса нет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мэр Киева отметил, что правила безопасности на самом деле просты и их должны соблюдать все. Ведь, по его словам, несложно надевать маску, часто мыть руки, пользоваться антисептиком, держать социальную дистанцию и не идти в места большого скопления людей.

"Это элементарные вещи. И пренебрегать ими нельзя! Если мы не хотим вернуться к строгому карантину. Если мы не хотим, чтобы опять остановился общественный транспорт, закрылись детские сады, а бизнес – сидел по домам. Еще раз обращаюсь к киевлянам, к украинцам: если вы сами не заботитесь о своем здоровье, то кто сможет вас защитить?!" – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 23 августа, зафиксировали новый "коронавирусный" рекорд – за минувшие сутки в столице подтвердили 307 случаев заболевания. Всего в городе уже 11814 зараженных коронавирусом.