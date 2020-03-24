Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможности закрытия въездов и выездов из столицы в случае ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.
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Об этом он рассказал во время брифинга 24 марта, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Чиновник ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли в столице введение чрезвычайного положения.
"Сегодня ситуация еще контролируется. Но если она резко начнет ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижение по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы. Ограничивать передвижение людей по городу. Все это – возможно", – подчеркнул Кличко.
Кличко пригрозил киевлянам закрытием города на въезд и выезд. Иллюстрация
Впрочем, по его словам, сейчас очень многое зависит от жителей Киева. Чиновник добавил, что если те будут выполнять правила действующих ограничений, обострения ситуации можно избежать.
Кличко отметил, что многие европейские страны уже приняли более жесткие меры. В частности, чрезвычайное положение ввели Болгария, Венгрия, Грузия.
"Это страны, где число зараженных не выше нашего. Полный запрет на свободное перемещение ввели Италия, Испания и Франция – это страны, где сегодня пик эпидемии. И там признают, что такие строгие ограничения надо было вводить гораздо раньше", – подытожил мэр города.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
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По состоянию на 10:00 24 марта в Украине было лабораторно подтверждено 84 случая COVID-19.
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В самой же столице Украины коронавирус подхватило 29 человек. За последние сутки новых случаев в городе не было зафиксировано.
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