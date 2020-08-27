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Кличко пригласил на "арбузную неделю" в киевский зоопарк

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Жизнь столицы
1,2 т.
В киевском зоопарке продолжается 'арбузная неделя' (фото: MoeMisto.ua)

В киевском зоопарке продолжается "арбузная неделя" (фото: MoeMisto.ua).

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об "арбузной неделе", которая проходит сейчас в киевском зоопарке.

Как он отметил в своем Facebook, это означает, что всех обитателей зоопарка угощают этими ягодами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Эта неделя в киевском зоопарке – арбузная. Это значит, что всех зверей – обитателей зоопарка угощают полосатыми ягодами. А посетители, особенно дети, с восторгом за этим наблюдают", – написал Кличко.

Он отметил, что и сам посетил зоопарк, чтобы присоединиться к угощениям зверей.

"Сегодня заехал и угостил арбузиками слона Хораса и бегемотиху Фиону. Угощение им понравилось", – отметил мэр Киева.

Также он сообщил, что "арбузная неделя" в зоопарке продлится еще три дня, поэтому все желающие еще могут успеть увидеть, как животные лакомятся ягодами.

Видео Facebook Виталия Кличко

Кличко посетил зоопарк в "арбузную неделю"

Кличко посетил зоопарк в "арбузную неделю" Facebook Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дня государственного флага и Дня Независимости Украины мэр Киева Виталий Кличко публиковал трогательное видеопоздравление для украинцев. Он призвал народ совместными усилиями строить счастливое будущее для страны.

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УкраинаКиевкиевский зоопаркВиталий Кличко
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