Кличко придумал применение "талантам" пойманных в Киеве "граффитчиков"

Мэр Киева Виталий Кличко придумал, как направить деятельность "граффитчиков", которых поймал накануне на улицах Киева, в правильное русло.

Соответствующее предложение он опубликовал в своем Facebook, отметив, что получает сообщение о том, что ребята "полезным делом занимаются и закрашивают надписи с адресами телеграмм-каналов по распространению наркотиков". В связи с этим у него появилась идея с помощью этих людей привести столицу в порядок.

"Я готов выделить не несколько ведер, а цистерну краски! Чтобы они и другие неравнодушные помогали городу убирать надписи хотя бы из исторических зданий столицы. Только не другими росписями, а закрашивали разное "творчество"! И, если эти ребята действительно хотят делать доброе дело на благо города, краска и все остальное необходимое будет!" – написал Кличко.

Мэр столицы призвал горожан совместно бороться с проявлениями вандализма в Киеве

Кличко предложил привести в порядок Киев с помощью "граффитчиков". Facebook Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко поймал двух "граффитчиков", которіе разрисовывали стену дома на улице Стрелецкой. С нарушителями он "провел воспитательную беседу" и "передал полиции".