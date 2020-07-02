Кличко поспорил с взобравшимся на мост известным руфером Мустангом. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко провел "воспитательную беседу" с руфером Григорием Кириленко, известным как Mustang Wanted, который взобрался на столичный мост.

Инцидент произошел на Пешеходном мосту между 06:00 и 07:00 утра, пишет TK Media. Часть разговора украинцу удалось записать на диктофон (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В ходе беседы глава столицы сказал, что Кириленко "создает ему проблемы".

Facebook / Григорий Мустанг

"Так а здесь же не запрещено лазить. А где написано? Покажите мне знак. Вы видите? Все ненормальные, все творческие люди ненормальные", – сказал Mustang.

"У вас свой спорт, у меня свой", – продолжил настаивать руфер. По его словам, угрозы жителям города он не представлял и пришел на мост, когда людей по близости было мало.

Мэр также заявил Кириленко, что его "нужно послать в армию". Тот ответил, что в армии не был, однако воевал на Донбассе.

На записи также слышно, как Кличко попросил прибывших на место полицейских прочитать руферу лекцию.

Предварительно, глава Киева увидел руфера, когда утром бежал по мосту.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Facebook / Григорий Мустанг

Facebook / Григорий Мустанг

Facebook / Григорий Мустанг

Facebook / Григорий Мустанг

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мустанг забрался на 190-метровую телебашню во Львове, а также показал, как разрисовал звезду на высотке в Москве в сине-желтые цвета. В Киеве он одел на голову "Родине-матери" венок. В 2015 году руфер пошел воевать в полк "Азов" на Донбасс.

В 2019 году Mustang Wanted ограбили и побили в Киеве, однако позже ему вернули личные вещи.