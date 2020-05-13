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13 мая • обновлено в 16:26
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Кличко попросил Кабмин открыть метро в Киеве: когда и на каких условиях

28.7т
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Мэр Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству о восстановлении работы метро в столице после окончания карантина, в частности, 25 мая.

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В то же время пообещал учитывать ситуацию с распространением коронавируса, а также выразил надежду, что она не ухудшится. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

"Столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего – пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах. Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро", – подчеркнул мэр.

Кличко попросил Кабмин открыть метро в Киеве: когда и на каких условиях

По словам Кличко, идея спецпропусков для проезда в метрополитене – абсолютно утопическая. Ведь так в подземке образуются "страшные толпы и будет еще хуже".

Он отметил, что метро должно открыться для работы в обычном режиме. В частности, это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы.

При этом обратился и к киевлянам, подчеркнув, мол, это не значит, что все должны кататься, как обычно.

"Здесь наступает и ваша ответственность – за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня – превыше всего!" – призвал мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по плану, который наработало правительство, запуск работы метро в Киеве не может произойти до завершения карантина 22 мая.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Тег
метро
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