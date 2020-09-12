Кличко показал видео с самым юным "кандидатом" в мэры Киева

Глеб Иванов Жизнь столицы 12:08, 12.09.2020

Мэр Киева Виталий Кличко показал трогательное видео, как встретился с мальчиком, который мечтает стать мэром.

"Встретился с одним из кандидатов в мэры Киева. В будущем. А время летит быстро ...", – написал Виталий Кличко на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Виталий Кличко встретил шестилетнего Ваню в Киевском зоопарке. Мальчик сказал главе столицы, что мечтает стать мэром и спросил, что для этого нужно делать.

"Если ты хочешь стать мэром, тебе нужно кашу есть, зарядку делать и хорошо учиться", – посоветовал Виталий Кличко.

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