Мэр Киева Виталий Кличко 10 декабря показал в сети, как происходит установка новых пешеходных мостов над Борщаговской веткой скоростного трамвая.

Соответствующий видеоролик он разместил на своей странице в Faceboook. Мэр города отметил, что работы начались еще несколько недель назад (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Старые переходы, построенные в 1983 году, ни разу не ремонтировали! Находились они в аварийном состоянии. Поэтому и решили их демонтировать", – подчеркнул Кличко.

Кличко показал строительство новых пешеходных мостов над веткой трамваев kiev.klichko.org

По его словам, 10 декабря активные работы продолжались на пешеходном мосту возле кинотеатра "Лейпциг", где установили основную часть конструкции и начали монтировать крышу. Также уже готовы и опоры для установки шахт лифтов, которые будут работать из обеих сторон моста.

Кличко добавил, что на пешеходном мосту над проспектом Любомира Гузара установили первый, 12-метровый, прогон будущего перехода. В течение двух недель там запланировали возвести главные опоры.

"Каждый из двух новых мостов будет длиной более 69 метров. На них установят боковое стекло, современное LED-освещения. Завершить все работы должны весной следующего года", – подытожил мэр Киева.

Кличко показал строительство новых пешеходных мостов над Борщаговской веткой трамваев kiev.klichko.org

Старые переходы над Борщаговской веткой трамваев в Киеве были в аварийном состоянии kiev.klichko.org

Кличко показал строительство новых пешеходных мостов над Борщаговской веткой трамваев kiev.klichko.org

Старые переходы над Борщаговской веткой трамваев в Киеве были в аварийном состоянии kiev.klichko.org

Кличко показал строительство новых пешеходных мостов над Борщаговской веткой трамваев kiev.klichko.org

Старые переходы над Борщаговской веткой трамваев в Киеве были в аварийном состоянии kiev.klichko.org

Кличко показал строительство новых пешеходных мостов над Борщаговской веткой трамваев kiev.klichko.org

Старые переходы над Борщаговской веткой трамваев в Киеве были в аварийном состоянии kiev.klichko.org

Кличко показал строительство новых пешеходных мостов над Борщаговской веткой трамваев kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве показали, на которой стадий находится строительство Шулявского моста. Специалисты уже переместили готовы прогоны в проектное положение.

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