Кличко показал обновленные "коронавирусные" отделения в Киеве

В Киеве городскую больницу №18 оборудовали под прием больных коронавирусом (COVID-19).

Об этом во время брифинга в понедельник, 13 октября, рассказал мэр столицы Виталий Кличко. При этом он отметил, что в Киеве для лечения больных развернули почти 2,8 тысячи коек в 22 больницах.

Глава города сообщил, что один из этажей медучреждения оборудуют под отделение для приема больных коронавирусом, где развернули инфекционное отделение на 100 коек. Еще обустроят 60 коек для пациентов с подозрением на COVID-19. Также появятся отдельные палаты для интенсивной терапии.

Больница №18 в Киеве Пресс-служба Виталия Кличко

"Больница № 18 уже получила от города медикаменты на более 300 тысяч гривен. А также четыре аппарата ИВЛ на сумму почти 3 млн грн. Город выделил более 1 млн грн на ремонт системы кислородного снабжения. В частности, там уже оборудовали 30 точек для подачи кислорода. Всего их будет 80", – рассказал Кличко.

Палата в больнице Пресс-служба Виталия Кличко

Мэр добавил, что еще четыре больницы готовятся к приему больных коронавирусом: Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы № 1, 12 и 15.

Средства защиты от вируса Пресс-служба Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 12 октября, коронавирусом в Киеве заразились 397 человек.