Кличко показал на видео тяжелую работу медиков скорой в Киеве во время пандемии

Мэр столицы Виталий Кличко показал на видео, как в условиях пандемии коронавируса работают врачи и фельдшеры Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1.

Соответствующий ролик он разместил на своей странице в Facebook. Героями видео стали фельдшер Лилия Грунь и врач Евгений Гальченко – сотрудники пятой бригады отделения центра (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Лилия уже 28 лет в медицине, из них – два года работает в скорой. Евгений в профессии восемь лет, все из них – в скорой помощи. Уже в 7 утра они у своей скорой, готовы реагировать на любой вызов – инсульт, перелом, лихорадка, подозрение на коронавирус. И так все рабочие сутки – с утра и до следующего утра, часто без перерыва на обед", – подчеркнул Кличко.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1 Пресс-служба Кличко

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1 Пресс-служба Кличко

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1 Пресс-служба Кличко

Он отметил, что, по словам медиков, их труд нелегкий как физически, так и морально. Потому что часто важна каждая минута, даже секунда, а права на ошибку нет.

"Но они преданы своей профессии, которую называют миссией по спасению жизни людей", – написал мэр столицы.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1 Пресс-служба Кличко

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1 Пресс-служба Кличко

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1 Пресс-служба Кличко

Кличко также добавил, что в Киеве ежедневно работают 158 бригад скорой, а каждую ночь – 136. И, в частности, десять специальных круглосуточные бригад, которые работают с больными СOVID-19. Это всего более 1,5 тысячи медработников.

"Мы благодарны за их труд и их миссию!" – подытожил он.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1 Пресс-служба Кличко

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1 Пресс-служба Кличко

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1 Пресс-служба Кличко

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева №1 Пресс-служба Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 120 человек, всего по состоянию на 9 августа зафиксировано 9498 случаев COVID-19.