Кличко поднял Государственный Флаг у Киевского городского совета

Мэр Киева Виталий Кличко торжественно поднял флаг у Киевского городского совета. Церемония состоялась по случаю Дня Государственного флага Украины.

"Поздравляю всех, кто принял участие в праздновании Дня Государственного флага Украины! Национальный флаг является одним из символов государственности и единства народа. Украинский флаг сегодня – это и оберег, с которым идут в бой наши защитники, отстаивая независимость и свободу нашей страны. С ним украинцы выходили на Майдан в борьбе за демократию и европейское будущее нашего государства. Его - в знак победы - поднимают наши спортсмены, талантливая молодежь на международных соревнованиях, - сказал Кличко. - В спорте всегда, где я бы не боксировал, со мной был украинский флаг. Это вдохновляло меня и придавало сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша с вами общая победа! Я убежден: с каждой маленькой победы каждого украинца, соткана наша большая победа!" – подчеркнул Кличко.

Как отметил мэр Киева, еще до официального провозглашения независимости Украины сине-желтый флаг развевался над многими украинскими городами и деревнями. В Киеве впервые государственный флаг, освященный в Софийском соборе, официально подняли 24 июля 1990 - на флагштоке перед зданием Киевского городского совета.

"Сегодня вместе с нами семьи Героев Небесной Сотни и погибших участников АТО. Мы уважаем наших героев. И кланяемся Вам, дорогие матери, жены, дочери и сыновья", – обратился к присутствующим на церемонии мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что сегодня День Государственного Флага Киев и Украина встретили с самым высоким и самым большим флагом страны.

"Вчера вечером мы открыли мемориал и подняли самый главный флаг Украины. В символическом месте – на Печерских холмах. И наш большой флаг видно почти из каждой точки столицы. И днем и ночью. Поздравляю всех с Днем государственного флага и Днем независимости Украины, который мы отметим завтра!" - подчеркнул мэр Киева.

Также, по традиции, Виталий Кличко, вместе с братом Владимиром Кличко, - легендарным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, вручил 20 юным киевлянам - победителям олимпиад, соревнований, конкурсов, которые являются лидерами ученического самоуправления, - паспорта граждан Украины.