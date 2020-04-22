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22 апреля • обновлено в 13:06
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/ Жизнь столицы

Кличко поделился планом выхода Киева из карантина

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Власти Киева уже разработали шаги, с которых начнется ослабление карантинных мер. Однако процесс будет происходить поэтапно.

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Об этом на брифинге 22 апреля заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, подчеркнув, что все зависит от развития ситуации с коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы изучаем опыт европейских стран. Где открывают сначала небольшие магазины. Медленно снимают ограничения на доступ к публичным заведениям и местам. На работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом! Смягчение, еще раз подчеркну, будет зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, – карантин будет продолжаться", – предупредил Кличко.

Карантин в Киеве

Карантин в Киеве

Также он прокомментировал инициативу Министерства здравоохранения о продлении карантина до 12 мая и одновременном ослаблении ограничительных мер.

"Минздрав будет предлагать правительству смягчения. Но исходя из ситуации с распространением болезни. Поскольку, как я сказал, пик мы еще не прошли. Болезнь не идет на спад. Сегодня есть надежда на то, что нам удалось удержать ситуацию. Что ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат. И у нас не будет инфекционного взрыва. Но говорить о победе над пандемией еще рано", – сказал мэр Киева.

"Поэтому я и призываю киевлян и всех украинцев: оставайтесь дома, берегите себя и своих родных. Мы преодолеем этот вызов, только если будем придерживаться правил. И еще раз напомню: мы договорились с представителями конфессий о переносе поминальных дней на 6 июня. До того доступ на все кладбища будет ограниченным. Поэтому не надо туда идти на следующих выходных!" – призвал людей Кличко.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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