Кличко озвучил сроки открытия метро в Киеве: как готовятся. Видео

Власти Киева в рамках ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19, готовы открыть метро, как только правительство позволит восстановить его работу.

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Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга 15 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. Он побывал в подземке и показал видео, как метрополитен готовят к запуску (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Что касается метро. Мы готовы будем восстановить его работу, как только правительство позволит это делать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры – замена рельсов, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко озвучил сроки открытия метро в Киеве. Иллюстрация Скриншот

Он также отметил, что уже начались работы по программе доступности на станциях "Лукьяновская" и "Сырец".

"В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан", – добавил Кличко.

Так, по его словам, во время пандемии COVID-19 в метрополитене регулярно происходила и дезинфекция поездов, вестибюлей, касс, платформ на станциях. Также глава Киева подчеркнул, что после возобновления работы подземки эти меры усилят.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кличко выступил с требованием к правительству по восстановлению работы метро в столице после окончания карантина, в частности с 25 мая.

Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко объяснил, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта в Украине возможно уже в начале июня. Что же касается метро, то его запуск может быть неодновременным в Киеве, Харькове и Днепре.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая. Точная дата открытия будет озвучена до конца недели.

В то же время сам глава Минздрава Максим Степанов заверил, что метро в Киеве может быть открыто с 25 мая, только если столица будет отвечать противоэпидемиологическим критериям, разработанным экспертами Минздрава.

А Кличко призвал жителей города пользоваться метро после его открытия только по необходимости, соблюдая все правила безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.