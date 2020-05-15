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16 мая • обновлено в 02:44
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/ Жизнь столицы

Кличко озвучил сроки открытия метро в Киеве: как готовятся. Видео

35.6т
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Власти Киева в рамках ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19, готовы открыть метро, как только правительство позволит восстановить его работу.

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Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга 15 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. Он побывал в подземке и показал видео, как метрополитен готовят к запуску (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Что касается метро. Мы готовы будем восстановить его работу, как только правительство позволит это делать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры – замена рельсов, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко озвучил сроки открытия метро в Киеве. Иллюстрация

Кличко озвучил сроки открытия метро в Киеве. Иллюстрация

Скриншот

Он также отметил, что уже начались работы по программе доступности на станциях "Лукьяновская" и "Сырец".

"В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан", – добавил Кличко.

Так, по его словам, во время пандемии COVID-19 в метрополитене регулярно происходила и дезинфекция поездов, вестибюлей, касс, платформ на станциях. Также глава Киева подчеркнул, что после возобновления работы подземки эти меры усилят.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кличко выступил с требованием к правительству по восстановлению работы метро в столице после окончания карантина, в частности с 25 мая.

  • Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко объяснил, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта в Украине возможно уже в начале июня. Что же касается метро, то его запуск может быть неодновременным в Киеве, Харькове и Днепре.

  • Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая. Точная дата открытия будет озвучена до конца недели.

  • В то же время сам глава Минздрава Максим Степанов заверил, что метро в Киеве может быть открыто с 25 мая, только если столица будет отвечать противоэпидемиологическим критериям, разработанным экспертами Минздрава.

  • А Кличко призвал жителей города пользоваться метро после его открытия только по необходимости, соблюдая все правила безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.

  • Начальник информационного центра КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала, что работу метро в Киеве восстановят сразу же на следующий день после получения соответствующего решения Кабмина.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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