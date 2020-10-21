Кличко открыл в Киеве новый садик с бассейном и современным оборудованием. Фото

Глеб Иванов Жизнь столицы 16:42, 21.10.2020

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый детский сад №168 на массиве Отрадный, в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-служе городского головы. Во время мероприятия Кличко сообщил, что садик на улице Вацлава Гавела планировали построить еще около 40 лет назад, но объект не завершили и он десятки лет стоял, как недострой и был фактически местом жительства для бездомных.

"Мы достроили садик, обустроили его и вводим в эксплуатацию. Даже несмотря на все сложности и кризис, который повлекла пандемия коронавируса", – сказал Кличко.

Садик имеет современный фасад и интерьер
kiev.klichko.org
В заведении есть бассейн
kiev.klichko.org
В заведении есть бассейн
kiev.klichko.org

Новый современный садик имеет три этажа и рассчитан на 260 детей – 14 групп. Здесь также будут отдельные специальные группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Принимать детей дошкольное учебное заведение будет уже с ноября. Сейчас же родители могут записывать своих детей в электронную очередь.

"Садик – удобный, комфортный и яркий. И точно понравится детям и их родителям. Здесь есть бассейн, огромные спортивный и актовый залы с новеньким оборудованием. Есть современная кухня и медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога", – добавил мэр Киева.

В садике будет современное оборудование
kiev.klichko.org

В пресс-службе сообщили, что садик имеет современный фасад и интерьер. Также в нем установили систему внутреннего и внешнего видеонаблюдения, охранную сигнализацию, домофонную связь на входе на территорию сада и в его здание. Помещение дошкольного учреждения удобное и для маломобильных посетителей. Здесь обустроены пандусы, лифт, заезды с понижением бортовых камней.

Учреждение имеет три этажа
kiev.klichko.org
Садик оснащен современной кухней
kiev.klichko.org

Кроме того, новый садик – энергоэффективный. Здание утеплено и имеет современные системы вентиляции и отопления. Все освещение в помещениях – энергосберегающее. Дошкольное учреждение имеет большую территорию с игровыми площадками на свежем воздухе, теневыми навесами.

Напомним, за последние несколько лет в Киеве построили или полностью реконструировали 8 школ и 30 детских садов.

kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко заявил, что на стройках обанкротившегося банка "Аркада" проводится аудит, после которого примут решение, как будут достроены жилые комплексы.

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