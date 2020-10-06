Кличко открыл проезд двумя обновленными путепроводами в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд двумя обновленными путепроводами – на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

По словам мэра, даже в условиях экономического кризиса, которая повлекла пандемия коронавируса, Киеву удалось в этом году воплотить много инфраструктурных проектов, передает его пресс-служба.

"С сегодняшнего дня полностью открыто движение еще двумя обновленными путепроводами. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Так, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что на объектах осуществили бетонирование новых конструкций, обустроили современную гидроизоляцию. Устроили несколько слоев асфальта, на который подрядчик дает гарантию на 5 лет. А также установили новую систему уличного освещения и новое ограждение.

"Отмечу, что благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет. Напомню, что весной этого года мы капитально обновили еще два путепровода на улице Богатырской. Хочу подчеркнуть, что мы комплексно подходим к ремонту транспортных узлов во всех районах города. На этом магистральном направлении, кроме этих путепроводов, уже отремонтировали: часть проспекта Степана Бандеры на участке от проспекта Оболонского к Северному мосту, путепровод на пересечении проспекта Степана Бандеры и проспекта Героев Сталинграда, пешеходный мост на проспекте Степана Бандеры", – подчеркнул Кичко .

Он также сообщил, что за последние годы в Киеве капитально отремонтировали 24 мостов и путепроводов. На 31 объекте – сделали средний ремонт.

"То есть, в целом мы обновили уже 55 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать", – заявил мэр.