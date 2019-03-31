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/Политика

Кличко: от этих выборов зависит, как будет развиваться Украина

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Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на избирательном участке в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна в восемь утра.

Приехал туда на велосипеде сразу после тренировки и отметил, что "от этих выборов зависит, каким образом будет развиваться Украина", передает пресс-служба мэра.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Предоставлено пресс-службой мэра

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Предоставлено пресс-службой мэра

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Предоставлено пресс-службой мэра

"Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию. От этих выборов зависит, каким образом будет развиваться Украина. Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества", — отметил мэр столицы.

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Также на избирательном участке Виталий Кличко пообщался с иностранными наблюдателями и отметил, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций.

"Ключевая задача — чтобы выбор каждого украинском был защищен", — сказал мэр Киева.

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Персона
Виталий Кличко
Тег
виборы
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