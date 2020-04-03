Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о недостаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких в столице во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Их, по словам главы города, в медучреждениях Киева почти 400. Об этом Кличко рассказал во время брифинга 3 апреля, который транслировала КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в 44-х медучреждениях столицы есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были приобретены до 2020 года. В этом году на благотворительные средства в больницы передали девять аппаратов искусственной вентиляции легких. За средства резервного фонда город планирует приобрести еще 52 аппараты ИВЛ и передать в медучреждения. 17 из них мы ожидаем в ближайшее время", – сказал он.

Кличко опроверг слухи о недостаточном количестве аппаратов ИВЛ в больницах Киева. Иллюстрация

Глава столицы подчеркнул, что 380 аппаратов ИВЛ – это аппараты, которые работают, оказывают помощь и находятся в хорошем техническом состоянии.

"Что касается других цифр, которые "гуляли". Так, у нас есть еще более 60 других аппаратов ИВЛ, которые изношены и ждут ремонтов. Для некоторых – заказанные детали, которые надо заменить. И мы этим занимаемся", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 12:00 пятницы, 3 апреля, от коронавируса COVID-19 умерли три человека. Всего было подтверждено 189 случаев заражения.

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