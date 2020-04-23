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23 апреля • обновлено в 14:08
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Кличко объяснил, почему в Киеве от COVID-19 выздоровели только 45 жителей

1.4т
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Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему от коронавируса COVID-19 пока что выздоровело только немного жителей города – 45 человек (всего в столице 1059 подтвержденных случаев заболевания).

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По его словам, проблема в том, что COVID-19 – агрессивная и не до конца изученная болезнь. Об этом Кличко рассказал во время брифинга 23 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вирус COVID-19 – очень агрессивна и не до конца изученная болезнь, лекарства от которой до сих пор нет, как и нет вакцины. Медики применяют различные препараты. Одни работают. Другие – менее эффективны. Поэтому и лечится коронавирус очень сложно и долго", – заявил мэр Киева.

Кличко объяснил, почему в Киеве от COVID-19 выздоровели только 45 человек. Иллюстрация

Кличко объяснил, почему в Киеве от COVID-19 выздоровели только 45 человек. Иллюстрация

"По данным специалистов, в среднем процесс лечения длится 20 дней. Есть и случаи, когда человек болел 37 дней. 20 дней назад в Киеве было зарегистрировано 160 больных. А сегодня их – более тысячи! Так сколько еще пройдет времени, пока все выздоровеют?" – подчеркнул Кличко.

По его словам, чтобы убедиться, что человек уже "победил" коронавирус, врачи проводят два ПЦР-тесты. Также он добавил, что у примерно половины людей, которые переболели COVID-19, вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов.

"Такая ситуация с медленным выздоровлением не только в столице. Из более 7 тысяч больных в Украине выздоровели 504 пациента", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве и области по состоянию на утро 23 апреля зафиксировали 1510 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1059 (45 человек выздоровели), а на территории области – до 451 (33 выздоровели).

  • В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19, 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, а также семеро детей в возрасте до 17 лет (две девушки и пять парней).

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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