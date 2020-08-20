Кличко обратился к киевлянам из-за коронавируса. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы из-за увеличения случаев коронавируса.

Соответствующий видеоролик он разместил на своей странице в Facebook. Глава города отметил, что сейчас все живут в новых реалиях, но стремятся вернуться к условиям, которые были когда-то (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На прошлой неделе количество больных коронавирусом начало резко расти в нашем городе. На прошлой неделе Киев попал в желтую зону, что означает усиление ограничений", – подчеркнул Кличко.

Мэр заверил, что власти уделяют много внимания безопасности киевлян, делает все, чтобы город не вернулся к еще более суровым ограничениям, что повлияет на жизнь людей.

"Чтобы избежать этого, нам всем необходимо беречься. Соблюдать правила, носить маску, сохранять социальную дистанцию. Вместе мы все преодолеем", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 20 августа количество случаев коронавируса увеличилось до 11 172. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 227 человек.

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