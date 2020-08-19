Кличко о смерти Патона: не стало человека, который увековечил свое имя

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на смерть известного украинского ученого, президента НАН Украины Бориса Патона, который умер на 102-м году жизни.

В своем Facebook глава столицы отметил, что "не стало человека, который увековечил свое имя научными изобретениями, известными во всем мире".

"Благодаря его научным открытиям и изобретениям инженерная, космическая и даже медицинская отрасли становились более прогрессивными. И в 101 год он продолжал работать, проводить научную деятельность, общаться, давал интервью. Он был первым Героем независимой Украины", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы выразил уверенность, что Патона будут помнить не только в Украине, но и во всем мире.

Соболезнования в связи со смертью ученого уже выразили президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Мэр столицы высказался о смерти Патона. Facebook Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти президента НАНУ в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!" – написал президент.