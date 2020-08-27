Кличко – о "повреждении" главного флага Украины: сенсации нет, его не меняли на новый

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 16:25, 27.08.2020 Обновлено: 16:39, 27.08.2020

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи, которые распространяются в интернете, о якобы поврежденном ветром главном флаге Украины.

Оказывается, инцидента не было, а флаг не меняли на другой. Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного самого большого, главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые "источники". Его не заменили на новый", – пояснил мэр Киева.

Главный флаг Украины не был поврежден
Facebook / Виталий Кличко

Он отметил, что для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно проходить регламентные работы. Это необходимо для проверки, в каком состоянии полотно флага и само инженерное сооружение.

По словам Кличко, 27 августа впервые после открытия мемориала осуществили такие работы.

Кличко написал о главном флаге Украины
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве накануне Дня Государственного Флага развернули самый большой украинский флаг в стране.

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