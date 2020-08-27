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Кличко – о "повреждении" главного флага Украины: сенсации нет, его не меняли на новый

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
7,8 т.
Кличко прокомментировал 'повреждение' главного флага Украины

Кличко прокомментировал "повреждение" главного флага Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи, которые распространяются в интернете, о якобы поврежденном ветром главном флаге Украины.

Оказывается, инцидента не было, а флаг не меняли на другой. Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного самого большого, главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые "источники". Его не заменили на новый", – пояснил мэр Киева.

Главный флаг Украины не был поврежден

Главный флаг Украины не был поврежден Facebook / Виталий Кличко

Он отметил, что для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно проходить регламентные работы. Это необходимо для проверки, в каком состоянии полотно флага и само инженерное сооружение.

По словам Кличко, 27 августа впервые после открытия мемориала осуществили такие работы.

Кличко написал о главном флаге Украины

Кличко написал о главном флаге Украины Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве накануне Дня Государственного Флага развернули самый большой украинский флаг в стране.

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