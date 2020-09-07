Кличко о COVID-19 в Киеве: ситуация не улучшается, за сутки – 244 новых больных

По состоянию на утро 7 сентября коронавирус в Киеве подтвердили у 15 276 человек. У 244 из них заболевание обнаружили за последние сутки.

От COVID-19 скончались всего 242 пациента (+2 за сутки). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели:

138 женщин в возрасте от 19 до 81 года;

95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет;

семь девочек от пяти до 17 лет и четыре мальчика от двух лет до 16-ти.

Заболели в том числе и 14 медиков.

Количество зараженных в Киеве по районам. Виталий Кличко в Telegram

Выздоровели за сутки 28 человек. Всего коронавирус победили 4759 жителей столицы.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в районах: Оболонском – 50, Дарницком – 36, Соломенском – 28.

Мэр столицы сообщил статистику по коронавирусу. Виталий Кличко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве здравоохранения заявили, что заражение гриппом во время пандемии коронавируса представляет еще большую опасность для здоровья людей, и призвали делать прививки.