Кличко назвал законопроект о столице некомпетентным

Решение парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства выносить законопроект о столице на второе чтение в сессионный зал без учета замечаний и предложений европейских партнеров – это некомпетентность. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Виталий Кличко

"Сегодня пытаются поскорее принять законопроект о столице. Но все мы хотим жить по европейским законам, по европейским стандартам жизни. А на последнем заседании парламентского комитета по самоуправлению на прошлой неделе принимали ко второму чтению законопроект о столице без рекомендаций и замечаний Совета Европы и Венецианской комиссии", - сказал Кличко.

Он отметил, что 13 марта состоится встреча в Совете Европы в Страсбурге, которая будет посвящена вопросам местного самоуправления, где, в частности, будет и вопрос Украины и законопроект о столице. Поэтому стоит получить мнение и выводы европейских экспертов и только после этого принимать документ в Верховной Раде.

О том, что перед внесением проекта закона о столице на голосование парламента следует принять во внимание рекомендации европейских партнеров Украины, отметил и специальный посланник правительства Федеративной Республики Германии по вопросам децентрализации Георг Мильбрадт, с которым Виталий Кличко встречался на днях в Киеве.

"В Конституции Украины говорится о европейском направлении развития нашего государства. Почему тогда комитет парламента одобряет этот законопроект, чтобы внести его на рассмотрение Верховной Рады без предложений и замечаний, которые будут озвучены 13 марта в Страсбурге? Так не делается. Это – некомпетентность", – отметил Виталий Кличко.

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