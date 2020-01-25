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25 января • обновлено в 12:57
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Кличко напомнил о реконструкции киевского зоопарка и показал, как там кормят хищников

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Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что реконструкция первой очереди киевского зоопарка продолжается и показал, как работники зоопарка кормят хищных зверей - тигров и львов.

Видео мэр разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья! Работы по реконструкции первой очереди столичного зоопарка продолжаются и зимой. Чтобы уже весной посетители смогли оценить новую входную группу, которая теперь будет на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Также откроют новый универсальный вольер для животных и птиц и приматник. К концу же следующем году в Киевском зоопарке появится подземный океанариум ", - написал Кличко.

Кличко напомнил о реконструкции киевского зоопарка и показал, как там кормят хищников
Кличко напомнил о реконструкции киевского зоопарка и показал, как там кормят хищников
Кличко напомнил о реконструкции киевского зоопарка и показал, как там кормят хищников
Кличко напомнил о реконструкции киевского зоопарка и показал, как там кормят хищников
Кличко напомнил о реконструкции киевского зоопарка и показал, как там кормят хищников
Кличко напомнил о реконструкции киевского зоопарка и показал, как там кормят хищников
Кличко напомнил о реконструкции киевского зоопарка и показал, как там кормят хищников
Кличко напомнил о реконструкции киевского зоопарка и показал, как там кормят хищников

Также мэр отметил, что жизнь обитателей зоопарка идет своим чередом.

"Хищники, например, чтобы они не скучали, специалисты создают ситуацию" охоты на добычу ". - могут положить в вольерах львов, тигров, волков и гиен мясо где-то на высокую бревно, а где-то - подвесить на веревке. И звери, как в естественных условиях, добывают себе пищу ", - рассказал в заметке к видео Виталий Кличко.

И заметил, что посетителей зимой, несмотря на погоду, в зоопарке немного. Но обитатели зоопарка всегда рады гостям, которые приходят посмотреть на них, сфотографироваться.

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Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Тег
киевский зоопарк
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