Кличко: інвестиції в освіту дітей - це інвестиції в майбутнє Києва і України

Інвестиції в освіту дітей – це інвестиції в наше майбутнє. Від того, які умови будуть створені для навчання дітей, яку освіту вони отримають, залежатиме і майбутнє нашого міста та нашої держави. Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив під час Міжнародного форуму муніципалітетів, дружніх до дітей та молоді, повідомляється на сайті мера.

Він відзначив, що дуже важливо, аби діти зростали в комфортному середовищі. Розуміли, що їх люблять, та про них піклуються. Щоб діти мали доступ до якісної освіти, отримували належне медичне обслуговування.

За словами Кличка, одна із запорук успішного майбутнього дітей – це якісна освіта, в яку столична влада сьогодні вкладає більше третини бюджету міста – понад 14 мільярдів гривень. "Освіта - це дуже важлива річ. Це інвестиції в наше майбутнє. Від того, які умови будуть створені для навчання дітей, яку освіту вони отримають, залежатиме майбутнє і нашого міста, і нашої держави", - додав він.

Мер зауважив, що тільки за останніх три роки у Києві було відкрито 17 нових закладів освіти.

І якщо три роки тому черга в дитячі садки в столиці складала майже 15 тисяч дітей, то сьогодні - 4 тисячі. "Одне з моїх завдань як міського голови - щоб в найближчі роки черги в дитячі садки не було", - наголосив Кличко.

Щодо розвитку транспорту, який був би комфортним для дітей, міський голова зауважив, що сьогодні столична влада працює, зокрема, над розвитком велоінфраструктури, якою будуть користуватися не тільки дорослі, а й діти. "І наше завдання, щоб велоінфраструктура була зручною та безпечною", - сказав мер.

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Також в місті, наголосив мер, приділяється значна увага спортивному розвитку дітей: є безліч секцій та гуртків, де діти можуть розвиватися.

Кличко розповів, що столична влада дбає і про дітей з обмеженими можливостями, аби вони отримували належну реабілітацію та лікування. Так, у травні на базі санаторію "Салют" у Пущі-Водиці запрацювало унікальне реабілітаційне відділення санаторно-курортного лікування для дітей з інвалідністю. Лікування та реабілітація в санаторії – безкоштовні.

"Ми робимо все можливе, щоб інвестувати у найважливіше, що у нас є, - в наших дітей. І приділяємо цьому велику увагу”, - підкреслив Віталій Кличко.

Він також зауважив, що дорослим варто дослухатися до дітей, адже вони генерують нові та креативні ідеї і рішення.

Наприкінці березня Асоціація міст України спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та урядом України підписали меморандум "Громада, дружня до дітей та молоді". Метою його підписання стало відновлення ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді", яка діяла в окремих областях України з 2006 року.

Ініціатива передбачає захист 5 базових прав дитини: право на визнання, повагу та справедливе ставлення; право бути почутими; право на охорону здоров’я, освіту та соціальний захист; право на безпеку; право на дитинство.

Ініціатива працює з 1996 року.

Планується, що АМУ у співпраці з ЮНІСЕФ допомагатиме громадам отримати статус "Громада, дружня до дітей та молоді".

Завдяки, зокрема, АМУ, до ініціативи долучилось 156 громад.