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31 мая • обновлено в 11:59
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Кличко и Шварценеггер поздравили Киев с 1538-летием. Видео

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Мэр столицы Украины Виталий Кличко показал трогательное видеопоздравление с Днем Киева, который в этом году отмечают в воскресенье, 31 мая. Городу исполнилось 1538.

Соответствующий ролик глава столицы опубликовал на своей странице в Facebook. На нем под песню "Як тебе не любити, Києве мій!" изображено счастливых киевлян, в частности, маму с ребенком, пару пожилых людей, дворника, водителя, продавщицу и других (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также на видео появились сам Кличко и американский бодибилдер, киноактер, продюсер и политик Арнольд Шварценеггер с приветственными словами "Як тебе не любити, Києве мій!"

Кличко и Шварценеггер поздравили Киев с 1538-летием

Кличко и Шварценеггер поздравили Киев с 1538-летием

"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева и предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!" – написал мэр столицы.

За час с момента публикации ролик собрал более 1,3 тысячи лайков и почти 300 репостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко показал оригинальное видеопоздравление с наступающим Днем Киева. На ролике для киевлян "запели" памятники.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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