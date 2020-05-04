Кличко громко отреагировал на ослабление карантина и заявил об открытии кафе в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже 5 мая будет принято решение о разрешении в столице продажи кофе на вынос в пределах постепенного ослабления карантина из-за распространения COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что 4 мая пообщался с предпринимателями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Разрешить продавать кофе на вынос – это один из шагов первого этапа послаблений, что столица обнародовала раньше. Рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос во время ограничений, поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить. Завтра комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кофеен. И тогда они смогут уже работать на вынос, с соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов", – подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая. Так, тогда с определенными требованиями будут открыты: непродовольственные магазины (общей площадью до 300 м. кв), парикмахерские и салоны красоты, кофейни и рестораны (на вынос), парки и скверы, ларьки, небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания, адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, автокинотеатры.

В учреждениях и на предприятиях будет введена: обязательная термометрия сотрудников, посетителей, правила безопасности, запрет входа клиенту без маски.

Закрытыми еще некоторое время останутся: крупные ТРЦ, школы, детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен будет решить вопрос подвоза сотрудников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства, а работу пригородного транспорта пообещали восстановить в первую очередь. В публичных местах киевляне должны будут и в дальнейшем соблюдать правила безопасности и быть в масках.

Кличко громко отреагировал на ослабление карантина и заявил об открытии кофеен в Киеве. Иллюстрация

Так, во время брифинга Кличко также отметил, что в последнее время возникло много дискуссий относительно срочной отмены ограничений. Он отметил, что в такое время нужно, прежде всего, думать о здоровье и жизни людей.

По его словам, основной удар в борьбе с распространением вируса взяло на себя местное самоуправление, которому удалось выстоять. Глава Киева заявил, что теперь важно – не свести на нет все усилия.

"Что происходит сегодня у нас? Людей возмущает несправедливость! Если работают крупные торговые сети, если работают отдельные рестораны, – почему не может работать малый и средний бизнес? Маленькие магазины или кафе, соблюдая правила и безопасности? Давайте искать и принимать взвешенные решения и справедливые", – сказал он.

"Ради безопасности и жизни людей. Ради экономики и развития городов и государства. Не угрожать. Не использовать силу или уголовные дела. Не прибегать к популизму. А думать прежде всего об ответственности, которую положили люди на власть. Люди сегодня отчаявшиеся и встревожены о будущем своих семей, о своей работе, о том, в каком направлении движется страна", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ради безопасности людей и восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабления ограничений. Глава Киева, добавил, что на заседании правительства 4 мая донесет свою позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины решил ослабить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, с 11 мая. В то же время сам карантин продлили до 22 мая.