Киеву запретили ослаблять карантин с 23 мая: Кличко обратился к правительству

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столице 23 мая начать второй этап ослабления карантина, введенного из-за пандемии COVID-19. Дело в том, что городу запретили делать это из-за несоответствия одному из критериев.

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Об этом глава Киева рассказал во время брифинга 22 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. Он отметил, что в городе планировали начать такое смягчение в субботу, 23 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап ослабления ограничений. Подчеркну: с соблюдением всех норм и регламентов! Сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабление второго этапа ограничений", – подчеркнул Кличко.

Киеву запретили ослаблять карантин с 23 мая. Иллюстрация

"Из трех критериев столица не соответствует только одному – количеству больных 100 тысяч жителей города. Определена норма – 12 больных. В Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю, – 15 больных на 100 тысяч людей", – добавил он.

По словам мэра Киева, другие два критерия соответствуют требованиям. Речь идет о заполненности стационаров больниц не более, чем на 50% коек, а также количестве проведенных тестов ПЦР на 100 тысяч населения. Чиновник отметил, что в столице этот показатель почти втрое выше определенной нормы: нужно минимум 12, а на самом деле в городе – 44.

Кличко подчеркнул, что отклонение от нормы первого показателя обусловлено вспышкой коронавируса в Дарницком детском доме-интернате для девушек и добавил, что за последние шесть дней заболеваемость в столице была в пределах определенной нормы.

"Поэтому я обращаюсь к правительству со следующим. Разрешить Киеву начать второй этап послаблений. Но не всех, а тех, что критически необходимы городу и бизнесу. В частности, восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений до 1 тысячи квадратных метров – с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая. Потому что в городе происходит транспортный коллапс", – заявил Кличко.

"Мы ждем реакции правительства. А город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение, учитывая недельную динамику заболевания в столице", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская областная государственная администрация 22 мая не будет смягчать карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. Причиной было названо то, что один из необходимых показателей превысил допустимую норму.