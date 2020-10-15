Киеву пока не грозит "красная" зона карантина, – Рубан

В обновленном карантинном списке регионов Киев останется в "оранжевой" эпидемической зоне. В то же время попадание города в "красную" возможно в случае ухудшения ситуации с наполненностью больничных коек.

Решение 15 октября должна принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Киев сейчас в "оранжевой" зоне и будет в ней. Все зависит от единственного критерия. Это кровати в больницах", – пояснил он.

По его словам, ситуация с детскими садами и школами сейчас в столице полностью контролируется.

"По городу Киеву переболело меньше чем полпроцента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, другие работники. Ситуация рассматривается по алгоритму самоизоляции и проведению своевременных мер", – добавил Рубан.

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