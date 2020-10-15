Киеву пока не грозит "красная" зона карантина, – Рубан
За время пандемии в столице обнаружили 28 957 случаев заражения COVID-19
В медучреждениях наблюдается проблема с койко-местами для таких больных
Это является главным показателем, который может повлиять на усиление карантинных мероприятий в городе
В обновленном карантинном списке регионов Киев останется в "оранжевой" эпидемической зоне. В то же время попадание города в "красную" возможно в случае ухудшения ситуации с наполненностью больничных коек.
Решение 15 октября должна принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.
"Киев сейчас в "оранжевой" зоне и будет в ней. Все зависит от единственного критерия. Это кровати в больницах", – пояснил он.
По его словам, ситуация с детскими садами и школами сейчас в столице полностью контролируется.
"По городу Киеву переболело меньше чем полпроцента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, другие работники. Ситуация рассматривается по алгоритму самоизоляции и проведению своевременных мер", – добавил Рубан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 12 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам, установленное на 14 дней. Например, Киев перешел в "оранжевую" зону, а в "красной" оказались Канев и Сумы.
По состоянию на утро четверга, 15 октября, в Украине официально подтверждены 281 239 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5062 – выявлены за минувшие сутки, причем больше всего в Харьковской области – 651 и Киеве – 445.