Киеву не разрешили открыть кафе и рестораны: карантин продолжился

Тимур Григоренко Жизнь столицы 10:21, 5.06.2020 Обновлено: 10:39, 5.06.2020

В пятницу, 5 июня, в Киеве из-за большого количества зараженных коронавирусом (COVID-19) смягчение карантина не наступит: кафе и ресторанам запрещено открывать помещения для посетителей.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Каратин в Киеве

"Столица не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин. Кафе и рестораны по-прежнему могут работать только на вынос и принимать гостей на летних террасах", – сказал он.

Ранее Ляшко назвал области, которые не попали под смягчение карантина с 5 июня.

Отметим, что состоянием на утро, 5 июня, в Киеве официально зафиксировано 3 292 зараженных (+82 за сутки).

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