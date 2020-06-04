Киеву могут не позволить полноценно открыть кафе и рестораны: Ляшко объяснил ситуацию
В Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня, которое, в частности, касается полноценной работы кафе и ресторанов, из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии LB.ua.
"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их (Вероятно, Киева. – Ред.) инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра (5-6 июня)", – сказал он.
Также Ляшко отметил, что окончательное решение по ослаблению карантинных ограничений принимает именно региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Мы прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", – пояснил главный санитарный врач.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 июня в Украине ослабят карантинные меры. Заведения общественного питания заработают без ограничений, восстановят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.
В то же время по состоянию на утро 4 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3210 человек. Из них у 77 заболевание обнаружили за последние сутки. Выздоровели за сутки 93 человека.