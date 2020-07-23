Киевсовет 23 июля принял решение об освобождении от паевого участия объектов "Укрбуда".

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что это позволит "Київміськбуду" "взяться" за достройку еще шести объектов. Об этом написала пресс-служба главы города на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я понимаю, что такое решение по "Укрбуду" – не оптимально, но мы должны его принять. Потому что нужно помочь обманутым людям. Тем более, что паевое участие за несколько месяцев будет отменено для всех застройщиков по всей Украине", – подчеркнул Кличко.

Киевсовет принял важное решение по "Укрбуду" Пресс-служба Кличко

Мэр столицы отметил, что парламент должен срочно рассмотреть ряд законопроектов, которые бы сделали невозможными подобные ситуации с недобросовестными застройщиками.

"Мы уже устали от того, что постоянно слышим разные фамилии – Войцеховский, Поливода, Микитась, названия таких компаний как "Укрбуд", "Аркада". Мы постоянно решаем проблемы, возникающие из-за недобросовестных застройщиков. Ведь обманутые люди приходят к нам. Они говорят, что вложили средства, а их обманули", – рассказал Кличко.

По его словам, так происходит, ведь застройщики "могут без гарантий банка продавать квадратные метры, которые существуют часто только на бумаге".

Киевсовет принял важное решение по "Укрбуду" Пресс-служба Кличко

OBOZREVATEL ранее подробно писал о том, что ситуация с брошенными стройками госкорпорации "Укрбуд" больно ударила по 40 тыс. человек. А инвесторы, которые вложились в жилье, достигли точки кипения. Люди даже выходили на митинги.

В то же время президент "Київміськбуда" Игорь Кушнир ранее говорил о том, что без поддержки государства строительства "Укрбуда" могут быть заморожены на десятки лет, поскольку "чиновники и владельцы земли решили воспользоваться ситуацией и выторговать дополнительные преференции".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кличко должен подключиться к решению вопроса достройки объектов компании "Укрбуд". Мэр Киева ответил, что по состоянию на 22 мая было три проблемных вопроса с недостроями корпорации "Укрбуд", но они не находились в компетенции городского головы Киева и городских властей.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство знает о проблемах с компанией "Укрбуд" и готово вмешаться в скандал с недостроями.

Еще чуть позже Кличко сказал, что Киевсовет должен принять решение, которое относится к компетенции города, чтобы помочь инвесторам "Укрбуда" получить жилье.