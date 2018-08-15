Читаю все эти возмущения насчёт тендера по строительству метро на Виноградарь и офигеваю. Нет, я давно уже не питаю никаких иллюзий по поводу всех этих внеполитических мразей, которым бабки не пахнут, даже если они обильно политы украинской кровью. Поэтому у них бизнес в России и всё в порядке. Но блин, почему мы на пятом году войны вообще должны обсуждать даже ВОЗМОЖНОСТЬ захода на строительство стратегически важного объекта в столице подобных неразборчивых шлюх?

Почему это в принципе возможно? Почему обычные пользователи сети, а не те, кому по долгу службы это положено, постоянно делают всю эту работу: роют что-то, находят, поднимают вопрос, постоянно говорят о недопустимости каких-либо связей с околоплавающими РФ и так далее, ведь, б*яха, это должно быть просто правило номер один! Ну вот как вообще такое может быть, что компания, которая в 2016 году строила московское метро (со всеми вытекающими, ЕВПОЧЯ), допущена к тендеру на строительство киевского метро в 2018 году, когда война и не думала заканчиваться.

Куда смотрит мэрия? Куда смотрят спецслужбы? Они вообще у нас есть? Серьёзно, вот простите за сумбур и эмоции, но отдать 6 миллиардов чуваку, который ещё год назад Комсомолке слюнями мазал, как ему хочется расширять в России бизнес, это блин ну совсем не алё. Тем более, что он тут нам вообще настроит, если мощностей у него тут нет (видимо, все в Москве) и он собирается брать в субподряд наших инвалидов метростроя из Днепра? А ведь метро - это никак не игрушки, это не Лорачке песенку спеть на пьяной днюхе в сауне у очередного российского толстопуза.

В общем, я очень надеюсь, что мэрия и Кличко лично у нас всё-таки в адеквате и не дадут нам повода развести завтра капитальную зраду. Неплохая проверка на вменяемость незадолго до выборов, я считаю.