Мэр Киева Виталий Кличко показал убедительное видео с врачом-неврологом городской клинической больницы №1 Алексеем Арефьевым, который победил коронавирус COVID-19.

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Соответствующий ролик был представлен во время брифинга главы столицы 14 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Кличко отметил, что в Киеве уже 259 зараженных коронавирусом медиков, 29 из которых – в стационарах больниц (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это люди, которые ежедневно спасают здоровье и жизни киевлян. И которых мы должны беречь, ведь кто нам будет потом помогать?!" – подчеркнул мэр Киева.

По его словам, большая часть медперсонала была инфицирована именно на работе. Иногда специалисты даже не знали, что имеют дело с зараженными COVID-19, ведь часто это заболевание протекает без симптомов.

Как отметил Кличко, меньшая часть заразилась в быту, при общении вне работы. В частности, так произошло и с врачом Арефьевым, который уже преодолел коронавирус.

Киевский врач рассказал, как победил COVID-19. Иллюстрация

"Хочу рассказать о серьезности ситуации с COVID-19. Рассказать не только как врач, но и как человек, который перенес тяжелую коронавирусную двустороннюю пневмонию. В полной мере понимаешь серьезность ситуации, когда начинаешь ощущать нехватку воздуха – когда просто идешь, разговариваешь по телефону, когда начинаешь кашлять, а в конце этого приступа у тебя темнеет в глазах", – рассказал киевский медик.

Так, по словам Арефьева, сначала в его случае достаточно было дыхания прохладным воздухом под открытым окном, а затем было мало даже кислорода, который подают постоянно.

Он понимает, что большинство учится на собственных ошибках. В то же время врача удивляет, что некоторые люди считают коронавирус и смерти от него – фейком.

Также сам Кличко отметил, что был в инфекционных отделениях киевских больниц и слышал разные истории тех, кто заболел.

"И, поверьте, большинство пациентов говорят, что не представляли, через что им придется пройти, чтобы преодолеть коронавирус", – подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля зафиксировали 3079 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество увеличилось до 2012, а на территории области – до 1067.

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