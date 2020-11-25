Киевский электровагоноремонтный завод оказался на грани остановки: рабочие – против нового руководства

Киевский электровагоноремонтный завод – одно из основных предприятий по ремонту подвижного состава "Укрзалізниці" - на грани остановки. Причина – возвращение на предприятие старого руководства, которое фактически довело предприятие до банкротства. Рабочие выразали недоверие новоназначенному руководителю Сергею Пышняку и готовятся к забастовке.

19 октября 2020 года правление АТ "Українська залізниця" назначило на должность и. о. генерального директора ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" Сергея Пышняка, против которого открыто уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением во время его работы на предприятии в 2017-2020 годах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Рабочие предприятия сразу выразили недоверие новому руководителю – Сергею Пышняку, который работал в команде предыдущего главы предприятия. Сергей Пышняк был директором по производству, когда предприятием с 2015 по 2020 год руководил Василий Дутчак, которого уволили с формулировкой в связи с неэффективной работой, в следствие нарушения деятельности завода, которая привела к финансовым убыткам предприятия, в частности, завод на 7 млн грн превысил плановые затраты на покупку запчастей для ремонта поездов.

4 августа 2020 года Главное следственное управление Национальной полиции Украины начало досудебное расследование уголовного дела №12020000000000752 по факту злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц должностными лицами ЧАО "КЭВРЗ", в том числе и С. Пышняком, во время закупок в течение 2017-2020 гг. товаров, работ и услуг по завышенным ценам, что нанесло предприятию убыток в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время завод близок к бунту, поскольку профсоюз предприятия выразил недоверие Сергею Пышняку, как представителю старой команды и требует вернуть предыдущего руководителя – Романа Желизняка.

Проблема заключается в том, что за то время пока предприятием руководил Дутчак, завод пришел в упадок - не закупались инструменты, не проводились ремонты изношенных цехов, зарплатный фонд держался на минимальном уровне. После того, как руководителем предприятия был назначен Роман Желизняк, увеличилась загрузка мощностей завода и своевременное выполнение графика ремонта электропоездов, что напрямую повлияло на уровень заработной платы сотрудников, начался ремонт социальных объектов. Желизняк также разработал концепцию развития завода до 2025 года, согласно которой позволит в два раза увеличить объемы ремонтов и количество рабочих мест, а также расширить возможности завода по ремонту серий электропоездов за счет расширения круга заказчиков, в том числе с внешних рынков.

Коллектив Киевского електровагоноремонтного завода направил открытое обращение Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, председателю правления АТ "Українська залізниця" Владимиру Жмаку.

ЧАО Киевский электровагоноремонтный завод (КЭВРЗ) – одно из старейших государственных предприятий Украины по ремонту вагонов, основанное в 1868 году. 100% акций "КЭВРЗ" принадлежит государству в лице АТ "Українська залізниця".