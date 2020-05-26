Киевская область ослабляет карантин: что разрешили и на каких условиях

В Киевской области со вторника, 26 мая, ослабили карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. Людям придется и в дальнейшем придерживаться противоэпидемических требований.

Решение о смягчении ограничений было принято на заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, рассказал временно исполняющий обязанности Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время брифинга 25 мая. Также данные появились на сайте КОДА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Киевская область ослабляет карантин. Иллюстрация

О транспортных перевозках

Согласно протоколу комиссии, в Киевской области позволили перевозки людей в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении. Главным условием является то, что количество пассажиров должно колебаться в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или соответствующими регистрационными документами.

Перед началом рабочей смены все работники транспорта должны проходить температурный скрининг. В случае выявления температуры более 37,2 градусов или признаков респираторных заболеваний сотрудников не будут допускать к исполнению обязанностей.

Также должно быть установлено расстояние между водителем и пассажирами не менее одного метра или изоляционная прозрачная пластиковая перегородка. Необходимо, чтобы у всех членов экипажа были респираторы (без клапана) или медицинские маски. Такие же требования и к пассажирам.

Перед каждой сменой в транспорте должна проводиться влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. При благоприятных погодных условиях желательно осуществлять перевозки при открытых окнах.

Рекомендуется, чтобы у пассажирской двери было напоминание о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также спиртосодержащие антисептики.

Об отелях и детских садиках

С 26 мая при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий начали работу детские сады и гостиницы (кроме ресторанов в них).

Отмечается, что основатели и субъекты хозяйствования должны осуществлять оценку рисков относительно способности заведения обеспечить надлежащее выполнение рекомендаций, а также позаботиться о наличии у работников средств индивидуальной защиты из расчета на пять дней.

О спортивных и религиозных мероприятиях

Позволили и проведения спортивных мероприятий, но без зрителей и при наличии до 50 участников. Если их должно быть больше – требуется согласование Минздрава.

Религиозные мероприятия возможны при пребывании в помещении одного человека на 10 квадратных метров. Все люди должны быть в масках. При входе должны организовать температурный скрининг и место для обработки рук.

Об усилении карантина

Решение об ослаблении карантина пока не окончательное. В случае, если заболеваемость будет расти, карантинные ограничения вновь могут усилить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 июня планируют начать следующий этап ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса.