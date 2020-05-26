Киевская область ослабляет карантин: что разрешили и на каких условиях
В Киевской области со вторника, 26 мая, ослабили карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. Людям придется и в дальнейшем придерживаться противоэпидемических требований.
Решение о смягчении ограничений было принято на заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, рассказал временно исполняющий обязанности Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время брифинга 25 мая. Также данные появились на сайте КОДА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
О транспортных перевозках
Согласно протоколу комиссии, в Киевской области позволили перевозки людей в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении. Главным условием является то, что количество пассажиров должно колебаться в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или соответствующими регистрационными документами.
Перед началом рабочей смены все работники транспорта должны проходить температурный скрининг. В случае выявления температуры более 37,2 градусов или признаков респираторных заболеваний сотрудников не будут допускать к исполнению обязанностей.
Также должно быть установлено расстояние между водителем и пассажирами не менее одного метра или изоляционная прозрачная пластиковая перегородка. Необходимо, чтобы у всех членов экипажа были респираторы (без клапана) или медицинские маски. Такие же требования и к пассажирам.
Перед каждой сменой в транспорте должна проводиться влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. При благоприятных погодных условиях желательно осуществлять перевозки при открытых окнах.
Рекомендуется, чтобы у пассажирской двери было напоминание о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также спиртосодержащие антисептики.
Об отелях и детских садиках
С 26 мая при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий начали работу детские сады и гостиницы (кроме ресторанов в них).
Отмечается, что основатели и субъекты хозяйствования должны осуществлять оценку рисков относительно способности заведения обеспечить надлежащее выполнение рекомендаций, а также позаботиться о наличии у работников средств индивидуальной защиты из расчета на пять дней.
О спортивных и религиозных мероприятиях
Позволили и проведения спортивных мероприятий, но без зрителей и при наличии до 50 участников. Если их должно быть больше – требуется согласование Минздрава.
Религиозные мероприятия возможны при пребывании в помещении одного человека на 10 квадратных метров. Все люди должны быть в масках. При входе должны организовать температурный скрининг и место для обработки рук.
Об усилении карантина
Решение об ослаблении карантина пока не окончательное. В случае, если заболеваемость будет расти, карантинные ограничения вновь могут усилить.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 июня планируют начать следующий этап ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса.