Киево-Печерскую лавру показали на 140-летнем фото: как изменилось место

Яра Дорош Жизнь столицы 03:20, 5.06.2020

В сети показали раритетное фото Киево-Печерской лавры в столице Украины.

Снимок был сделан еще в 1880-х годах. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Кадр совершенно не цветной. На нем изображено Большую лаврскую колокольню, другие сооружения комплекса и маленьких людей на их фоне.

Киево-Печерская лавра в 1880-х годах
Клуб коренного киевлянина

OBOZREVATEL предлагает пересмотреть современные, яркие фото Киево-Печерской лавры и сравнить, как изменилось с годами это место.

Киево-Печерская лавра в современности
Facebook/Anatoliy Shulga
Киево-Печерская лавра в современности
Wikipedia
Киево-Печерская лавра в современности
7 чудес Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали архивное фото строительства "главного" отеля Киева – "Украина" – на улице Институтской.

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Кияни Жизнь столицы

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