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25 мая • обновлено в 13:02
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Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса

1.7т
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Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (УПЦ МП), где была зафиксирована вспышка коронавируса, с 25 мая отменила карантин.

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Об этом написал Информационно-просветительский отдел УПЦ на своем сайте. Отмечается, что с этого дня вход в монастырь не будет охраняться представителями полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса

Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса

"Жизнедеятельность лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом министров. В частности, с его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 квадратных метров должен присутствовать не более чем один человек", – говорится в сообщении.

Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса

Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса

Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса

Киево-Печерская лавра открылась после вспышки коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, Киево-Печерская лавра (УПЦ МП) с 13 апреля была закрыта на карантин из-за вспышки там коронавируса.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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