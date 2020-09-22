Киевлянин с COVID-19 – о ситуации в больницах: врачи спят по 30 минут, людей лечат в коридорах

В киевских больницах тяжелая ситуация с пациентами с COVID-19: не хватает персонала и средств для борьбы с болезнью.

Об этом в Facebook сообщил менеджер государственной компании Prozorro Алексей Краснощеков, который заразился коронавирусом.

По его словам, столичные госбольницы переполнены и больных размещают в коридорах. Киевлянин рассказал, что сперва его с температурой 39 градусов отвезли в частную клинику, но оказалось, что там нужен вчерашний тест о наличии COVID-19 и консультация пульмонолога. После его отвезли в больницу №1 на Харьковском массиве.

"Врачи все на взводе, спят по 30 минут. За последние 2-3 дня 40 пациентов. Пришла терапевт для консультации. Очень ругалась, почему во вторую неделю болезни мне не назначили инъекционные антибиотики и капельницы. Сказала, что места есть только в коридоре, а там сквозняки плюс инфекционные больные с различными инфекциями, то есть, может быть перекрестное заражение", – поделился Краснощеков.

Он отметил, что врач выписала ему капельницу с антибиотиками и посоветовала вызывать частную "скорую помощь", чтобы медики сбивали ему температуру.

"Вот такие дела с инфекционной ситуацией. Реально с COVID-19 работают только в государственных больницах, а ресурсов тупо ноль. Весь ковидный фонд закатали в асфальт", -– добавил Краснощеков.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 21 сентября в больницах Киева находится 1010 больных коронавирусом. 189 из них – в тяжелом состоянии.