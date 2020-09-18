Киевлянин через суд потребовал от Кабмина бесплатные маски на весь карантин

Борис Бондарь Жизнь столицы 20:21, 18.09.2020 Обновлено: 20:21, 18.09.2020

Киевлянин подал в суд на Кабинет министров Украины с требованием бесплатно обеспечить его медицинскими масками на период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева (ОАСК). Суд открыл производство по иску жителя столицы.

Он попросил признать незаконными действия правительства, которое не обеспечил его средствами защиты.

Также в иске подчеркнуто, что льготные категории граждан на время введенного карантина должны обеспечиваться лекарствами и изделиями медицинского назначения бесплатно.

В сообщении отмечено, что ОАСК принял рассмотрение дела по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание запланировано на 30 октября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе местным жителям бесплатно раздавали противовирусные маски. Индивидуальные средства защиты привезли на двух недешевых автомобилях – Maybach 62 и Mercedes-Benz GLS63 AMG.

В Днепре один из байкерских клубов организовал благотворительную акцию. Участники акции раздавали маски и перчатки прохожим, а также адресную помощь людям с инвалидностью в виде горячих продуктов питания.

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