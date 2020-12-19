Киевляне "забили" на карантин во время открытия главной елки. Видео

В Киеве 19 декабря сотни людей собрались на Софийской площади, чтобы посмотреть, как на День святого Николая засияет главная новогодняя елка страны.

Несмотря на карантинные ограничения для массовых мероприятий, многие пришли без масок и не соблюдали дистанцию, сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В отличие от прошлогодних торжеств, в этот раз на площади не разместили город с домиками, где можно приобрести различные вкусности и сувениры. Киевлянам и гостям столицы предлагают только попробовать глинтвейна.

Открытие в Киеве главной елки

Напомним, что вокруг установления главной елки Украины на Софийской площади в Киеве разгорелся спор. Украинцам не понравилось, что новогоднюю красавицу украсили странной сказочной шляпой – в сети ее назвали "колдовской".

Во время открытия елки на Софийской площади

Многие киевляне пришли без масок, или носили их неправильно

Вскоре представители протестантских церквей попросили у мэра столицы заменить шляпу на праздничном дереве традиционной рождественской звездой.

открытие елки

Открытие елки в Киеве

На открытии елки киевлян угощали глинтвейном

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