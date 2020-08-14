Киевляне вышли поддержать протестующих в Беларуси. Фото и видео с митинга

Киевляне вышли поддержать протестующих в Беларуси.
В Киеве у посольства Республики Беларусь в пятницу, 14 августа, люди вышли на митинг в поддержку жителей страны-соседки, которые выступили против результатов выборов президента, были разогнаны и задержаны.
Сначала на место пришло немного активистов с цветами. Соответствующие фото и видео опубликовали журналисты Pavlovsky News на страницах в Facebook и Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Киевляне вышли поддержать протестующих в Беларуси
Уже позже под посольством появилось больше людей. Некоторые из них взяли маски президента Беларуси Александра Лукашенко, некоторые принесли флаги.
В Киеве люди вышли на митинг в поддержку жителей Беларуси
Также активисты зажгли дымовые шашки красно-белого цвета. Они скандировали: "Стоп милицейскому террору", "Живе Беларусь" и "Свободу людям".
В Киеве поддержали жителей Беларуси митингом
Информация журналистов Скриншот
Пост в сети Скриншот
Хронику протестов и событий в Беларуси читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после закрытия избирательных участков 9 августа по всей Беларуси начались протесты и жесткие задержания.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.
Протесты продолжались и в последующие дни.
14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, за действующего главу Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.
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