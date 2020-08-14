Киевляне вышли поддержать протестующих в Беларуси. Фото и видео с митинга

В Киеве у посольства Республики Беларусь в пятницу, 14 августа, люди вышли на митинг в поддержку жителей страны-соседки, которые выступили против результатов выборов президента, были разогнаны и задержаны.

Сначала на место пришло немного активистов с цветами. Соответствующие фото и видео опубликовали журналисты Pavlovsky News на страницах в Facebook и Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Киевляне вышли поддержать протестующих в Беларуси

Уже позже под посольством появилось больше людей. Некоторые из них взяли маски президента Беларуси Александра Лукашенко, некоторые принесли флаги.

В Киеве люди вышли на митинг в поддержку жителей Беларуси

Также активисты зажгли дымовые шашки красно-белого цвета. Они скандировали: "Стоп милицейскому террору", "Живе Беларусь" и "Свободу людям".

В Киеве поддержали жителей Беларуси митингом

Информация журналистов Скриншот

Пост в сети Скриншот

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