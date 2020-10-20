Киевляне под судом устроили массовое чтение запрещенной книги "Дело Василия Стуса". Фото и видео

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 22:09, 20.10.2020 Обновлено: 22:32, 20.10.2020

Жители столицы 20 октября собрались под зданием Печерского районного суда Киева, чтобы зачитать запрещенную книгу "Дело Василия Стуса".

Как сообщает "Цензор.Нет", чтение проходило при свечах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Киевляне при свечах читали книгу "Дело Василия Стуса".

"Участники расположились на карематах, зажгли свечи и читали отрывки из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса"", – пишет издание.

Чтение проходило под зданием Печерского райсуда.
В Киеве устроили массовое чтение "Дела Василия Стуса".
Киевляне зачитали "Дело Василия Стуса" под судом
Киевляне при свечах зачитали "Дело Василия Стуса".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако читатели успели раскупить уже изданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.

Также издательство Vivat заявило, что напечатает еще один тираж книги, пока не вступило в силу решение суда. Новый тираж ориентировочно появится 2 ноября и составит 3500 экземпляров.

В Офисе президента Украины заявили, что удивлены некоторыми формулировками судебного решения.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В ВСУ прокомментировали информацию о получении третьей квартиры Главнокомандующим Хомчаком

В Кремле отреагировали на анонсированные Зеленским военно-морские базы в Черном море

"Слугу" Третьякову подловили на странном поведении во время речи Зеленского. Видео

Офис Зеленского – о запрете книги "Дело Василия Стуса": удивлены, но независимость судов под сомнение не ставим

Пообещал вернуть Крым и послал несогласных в Россию: главные месседжи ежегодного обращения Зеленского