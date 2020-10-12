Киевлянам выплатят помощь ко Дню защитника Украины: кто получит и сколько

В Киеве ко Дню защитника Украины (14 октября) выплатят материальную помощь отдельным категориям киевлян, таким как ветераны АТО, волонтеры и семьи Героев Небесной Сотни.

Об этом на брифинге в понедельник, 12 октября, сказал глава столицы Виталий Кличко, назвав суммы, которые получат украинцы.

"Всего ее (матпомощь. – Ред.) получат более 29 тысяч человек. Это ветераны АТО, волонтеры и семьи Героев Небесной Сотни. Получат помощь и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и проживают в столице. Размер такой помощи – от 800 до 1500 гривен", – сообщил политик.

Кличко добавил, что по полторы тысячи гривен получат члены семей погибших или раненых участников Революции Достоинства. А также – семьи волонтеров, погибших и раненых на войне на востоке Украины.

"По тысяче гривен предоставят киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время Революции Достоинства. Помощь в размере 900 и 800 гривен, получат жители столицы, которые получили травмы средней тяжести во время Революции Достоинства и киевляне-участники АТО, бойцы-добровольцы", – подытожил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября – в один день с Покровом Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.