Киевлянам разрешили отключить централизованное отопление: как это сделать

Жители многоквартирных домов Киева с 6 марта смогут досрочно прекратить отопительный сезон.

Для этого 75% из них должны поддержать соответствующее решение на собрании. Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, говорится на официальном портале города.

По его словам, тогда протокол нужно направить в теплоснабжающую организацию – КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или другую. Если не удалось собрать всех жителей, то решение можно принять с помощью письменного опроса и тоже составить протокол.

Киевлянам разрешили отключить централизованное отопление. Иллюстрация

"Самое главное – прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую возможность даем", – пояснил Пантелеев.

Он добавил, что КП "Киевтеплоэнерго" также хочет экономить ресурсы и постепенно осуществляет термомодернизацию сетей и оборудования, чтобы не повышать тарифы для потребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве жительница многоэтажки получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму около 53 тысяч гривен.

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