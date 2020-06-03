Киевлян восхитила тройная радуга: появились яркие фото и видео

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 23:50, 3.06.2020 Обновлено: 23:58, 3.06.2020

К концу дня 3 июня в Киеве появилась тройная радуга, которую можно было наблюдать из разных районов столицы.

Яркими фотографиями явления в соцсетях поделились жители Киева (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

Киевлян восхитила тройная радуга
Андрей Уренов/Facebook

"Я теперь знаю, как можно плакать от красоты", – написала синоптик Наталья Диденко.

В свою очередь киевлянка Марина Балабан добавила, что это "лучшее окончание сегодняшнего дурноватого дня".

Киевлян восхитила тройная радуга
Oksa Na/Facebook
Киевлян восхитила тройная радуга
Елена Кривко/Facebook
Киевлян восхитила тройная радуга
Анастасия Золотухина/Facebook
Киевлян восхитила тройная радуга
Ольга Родина/Facebook
Киевлян восхитила тройная радуга
Виктория Ненько/Facebook
Киевлян восхитила тройная радуга
Татьяна Драчева/Facebook
Киевлян восхитила тройная радуга
Елена Косенко/Facebook
Киевлян восхитила тройная радуга
Екатерина Иванова
Киевлян восхитила тройная радуга
Наталья Диденко/Facebook
Киевлян восхитила тройная радуга
Наталья Диденко/Facebook
Киевлян восхитила тройная радуга
Ольга Грановская/Twitter
Киевлян восхитила тройная радуга
Екатерина Дубовская/Facebook
Киевлян восхитила тройная радуга
Марина Балабан/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, подобное явление было зафиксировано в столице год назад, правда тогда радуга была двойной.

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Кияни Жизнь столицы

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