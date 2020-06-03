Главная Новости
4 июня • обновлено в 00:15
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Киевлян восхитила тройная радуга: появились яркие фото и видео

1.4т
Читать материал на украинском

К концу дня 3 июня в Киеве появилась тройная радуга, которую можно было наблюдать из разных районов столицы.

Яркими фотографиями явления в соцсетях поделились жители Киева (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Андрей Уренов/Facebook

"Я теперь знаю, как можно плакать от красоты", – написала синоптик Наталья Диденко.

В свою очередь киевлянка Марина Балабан добавила, что это "лучшее окончание сегодняшнего дурноватого дня".

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Oksa Na/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Елена Кривко/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Анастасия Золотухина/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Ольга Родина/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Виктория Ненько/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Татьяна Драчева/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Елена Косенко/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Екатерина Иванова

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Наталья Диденко/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Наталья Диденко/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Ольга Грановская/Twitter

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Екатерина Дубовская/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга

Киевлян восхитила тройная радуга

Марина Балабан/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, подобное явление было зафиксировано в столице год назад, правда тогда радуга была двойной.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,5 млн человек, погибли – 384 тысяч.

  • Ученые из Европы обнаружили новый способ диагностики COVID-19. Он показывает степень опасности вируса.

  • ВОЗ объявила о возобновлении испытаний "препарата Трампа", который раньше обвиняли в повышении смертности от коронавируса.

  • COVID-19 вызвал дискуссии в мире: Швеция признала ошибку отказа от карантина, а Южная Корея ввела QR-коды для похода в клуб или церковь.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги