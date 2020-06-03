К концу дня 3 июня в Киеве появилась тройная радуга, которую можно было наблюдать из разных районов столицы.

Яркими фотографиями явления в соцсетях поделились жители Киева (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

Киевлян восхитила тройная радуга Андрей Уренов/Facebook

"Я теперь знаю, как можно плакать от красоты", – написала синоптик Наталья Диденко.

В свою очередь киевлянка Марина Балабан добавила, что это "лучшее окончание сегодняшнего дурноватого дня".

Киевлян восхитила тройная радуга Oksa Na/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга Елена Кривко/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга Анастасия Золотухина/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга Ольга Родина/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга Виктория Ненько/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга Татьяна Драчева/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга Елена Косенко/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга Екатерина Иванова

Киевлян восхитила тройная радуга Наталья Диденко/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга Наталья Диденко/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга Ольга Грановская/Twitter

Киевлян восхитила тройная радуга Екатерина Дубовская/Facebook

Киевлян восхитила тройная радуга Марина Балабан/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, подобное явление было зафиксировано в столице год назад, правда тогда радуга была двойной.

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