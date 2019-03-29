Киевлян приглашают установить рекорд на самое массовое сэлфи

31 марта столичное Певческое поле “попрощается” с Фестивалем Гигантских китайских фонарей, который в этом году впервые побывал в Украине.

Организаторы подсчитали, что за время работы локации ее посетили десятки тысяч человек, которые сделали сотни тысяч фотографий. “Мы уже получаем сотни просьб о продлении Фестиваля. Но можем пообещать посетителям только одно - выставка еще вернется в Украину. Возможно, ее обновленная версия”, - говорит организатор ивента с украинской стороны, директор компании Grand Event Денис Погорелко.

Украинские ТОП-блогеры, телеведущие и просто публичные люди оставили в Сети кучу позитивных отзывов:

“Хотите устроить себе WOW вечер со всей семьей? Тогда приходите на фестиваль-зрелище незабываемое...”- делится впечатлениями Instagram-блогер Вита Буланая (96 тыс. подписчиков).

“Красотища! Аллея любви-это нечто. Эмоций-море! Проверено на себе”, - говорит ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь.

Закрытие выставки обещают грандиозное. Организаторы до последнего сохраняют интригу, но гарантируют - гостям будет интересно и нескучно.

И главное - всех желающих приглашают установить рекорд, сделав самое массовое в истории страны сэлфи.

Напомним, Украина стала первой страной в Восточной Европе, где стартовал Фестиваль гигантских китайских фонарей. Масштабные инсталляции из ярких огней уже побывали в 40 странах мира. Посетители могут увидеть здесь гигантского дракона, сады панд, слонов и фламинго. Над каждой инсталляцией работала специально приглашенная команда специалистов из Китая.

Время работы выставки: с 17.00 до 23.00

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